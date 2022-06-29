Пекин, , 06:21 — REGNUM Представитель министерства здравоохранения Китая пообещал продолжать усилия по пропаганде вакцинации среди пожилых людей, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Примерно 220,2 млн пожилых людей в возрасте старше 60 лет, или 83,4% пожилых граждан страны, были полностью вакцинированы по состоянию на 27 июня, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии здравоохранения Лэй Чжэнлун. Лэй добавил, что из этого числа более 172,5 млн человек получили бустерную прививку.

Лэй отметил, что к 27 июня на материковой части Китая было введено в общей сложности более 3,4 млрд доз вакцины против COVID-19, при этом примерно 1,26 млрд человек, или 89,41% от общей численности населения, были полностью вакцинированы. По словам Лэя, из этого числа в общей сложности более 790 млн человек получили бустерную прививку.