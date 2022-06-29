Аккра, 29 июня, 2022, 06:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 полицейских пострадали и несколько автомобилей полиции получили повреждения в результате разгона демонстрации в столице Ганы Аккре, сообщает агентство Reuters.

Loavesofbread Уличные беспорядки

В акции протеста приняло участие несколько сотен людей. Они вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство из-за повышения цен на топливо, а также введения налога на электронные платежи и других сборов.

Власти утверждают, что демонстранты нарушили согласованный маршрут движения, начали бросать камни в сторону дороги и подожги автошины. Для разгона протестующих были использованы слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня во временной столице Йемена вспыхнула акция протеста против ухудшения качества услуг, а также роста цен на продукты питания и топливо.