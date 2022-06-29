Кито, , 05:45 — REGNUM По меньшей мере один военнослужащий погиб в Эквадоре в результате нападения на автоколонну, перевозившую топливо. Об этом сообщили в пресс-службе эквадорского министерства обороны.

Грузовик-цистерна John Hewat

Еще 12 человек пострадали. Армейский конвой сопровождал 17 дизельных цистерн, ехавших с нефтеперерабатывающего завода на крупнейший комплекс нефтяных месторождений ITT в районе Амазонки.

Инцидент произошел на фоне протестов в стране, которые были организованы представителями коренных народностей. В правительстве Эквадора отметили, что блокады дорог, которые проводятся демонстрантами, препятствуют транспортировке грузов к нефтяным месторождениям.

Ранее эквадорское министерство энергетики предупредило об угрозе приостановки нефтедобычи из-за действий протестующих.

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