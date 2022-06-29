Пекин, , 05:44 — REGNUM Китайская валюта юань сохранила свои позиции в качестве пятой наиболее активной валюты для глобальных платежей по стоимости в мае с большей долей, сообщило Общество всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT), глобальный поставщик услуг обмена финансовыми сообщениями, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Scmp.com

Доля юаня в глобальных платежах составила 2,15% в прошлом месяце, по сравнению с 2,14% в апреле, показал ежемесячный отчет, опубликованный SWIFT. Стоимость платежей в юанях увеличилась на 4,04% по сравнению с апрелем 2022 года, в то время как в целом все валюты платежей выросли на 3,88%, говорится в отчете.

С точки зрения международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань занял шестое место с долей 1,43% в прошлом месяце. Согласно отчету, Специальный административный район Гонконг является крупнейшим рынком для оффшорных операций в юанях, занимая 73,63%, за которым следуют Соединенное Королевство, Сингапур и Соединенные Штаты.