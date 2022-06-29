Кировское, ДНР, 29 июня, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Между руководством Якутии и города Кировское в Донецкой Народной Республике подписано соглашение о сотрудничестве. Для этого с визитом в Донбасс приехал глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе правительства региона.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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Документ подписал глава Кировского Сергей Ермаков. Республика будет помогать городу восстанавливать экономику и налаживать работу социальных объектов, возвращаться к мирной жизни. Совместные решения и проекты будут касаться сфер торговли, экономики, производства, предпринимательства, сельского хозяйства, науки, образования, молодёжной политики, охраны здоровья, социальной защиты, спорта, туризма, культуры и добровольчества. Сотрудничество с городом налаживалось с мая, подчеркнул Айсен Николаев.

«Для координации работы созданы оперативный штаб и рабочая группа, которые совместно с администрацией города Кировское определили первоочередные задачи. Сформирован перечень восстанавливаемых объектов, в который включены объекты здравоохранения, образования, теплоснабжения, электрической сети, улично-дорожной сети», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в городе Кировское в Донецкой Народной Республике состоялся якутский национальный праздник Ысыах. Мероприятие организовала делегация из республики.