Сан-Матео, США, , 05:02 — REGNUM В штате Калифорния (США) закрывается офис производителя электромобилей Tesla, уведомления об увольнении получило около 200 сотрудников компании. Об этом со ссылкой на источники 28 июня сообщает газета The Wall Street Journal.

Компания Tesla Latimes.com

По её данным, компания закрывает офис в Сан-Матео и сокращает больше половины его штата ради снижения расходов. Работники, избежавшие увольнения, будут перераспределены между другими офисами. Отмечается, что основным направлением работы закрываемого офиса являлось улучшение автопилота Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель компании, американский предприниматель Илон Маск заявил, что предприятие Tesla в Германии, а также её завод в городе Остин (штат Техас, США) создают убытки «на миллиарды долларов».

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