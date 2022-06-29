Сан-Антонио, США, , 03:55 — REGNUM До 51 человека выросло число мигрантов, погибших от жары и удушья в кузове фуры в американском штате Техас. Об этом 28 июня сообщил мексиканский консул Рубен Минутти в ходе пресс-конференции, которую транслировало Milenio TV.

Мигранты Ggia

По словам мексиканского консула, на сегодняшний день в медучреждениях остаются 13 пострадавших, из числа обнаруженных в кузове фуры мигрантов. Их состояние оценивается как тяжёлое, у людей наблюдается почечная, неврологическая и печёночная недостаточность с внутренними кровотечениями. Общее число погибших на сегодняшний день составило 51 человек.

Фура с людьми была обнаружена на небольшой автодороге в городе Сан-Антонио, ведущей к шоссе. По данным пожарного департамента штата, в кузове не было ни воды, ни кондиционера. Предварительно удалось установить, что среди погибших людей как минимум 27 граждан Мексики, семь гватемальцев и два гражданина Гондураса. Были госпитализированы 16 человек, все в тяжёлом состоянии.

В МИД Мексики заявили, что в расследовании будет принимать участие генеральная прокуратура страны. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что подобная трагедия стала возможна из-за процветающей торговли людьми и отсутствия надлежащего контроля на границе Мексики и США.

Губернатор штата Техас обвинил в гибели мигрантов администрацию президента США Джозефа Байдена, с её политикой открытых границ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Техасе в грузовом автомобиле найдены 50 тел погибших мигрантов