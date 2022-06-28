Берлин, 29 июня, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины вызвал смех у канцлера Германии Олафа Шольца, передает немецкий телеканал Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Глава правительства ФРГ выступал перед журналистами на итоговой пресс-конференции после саммита «Большой семерки» (G7). Шольца спросили, может ли он раскрыть детали гарантий безопасности, которые были обещаны Киеву Западом после завершения специальной операции на Украине.

Канцлер сказал, что может, продолжая улыбаться и тихо смеясь. Вместе с тем он так и не представил подробностей, о которых его спросили.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Олаф Шольц заявил, что для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла». Речь идет о программе помощи Европе после окончания Второй мировой войны.

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