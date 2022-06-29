Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Российского режиссёра-мультипликатора Антона Дьякова пригласила вступить в её состав американская киноакадемия кинематографических искусств и наук. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба киноакадемии.

Антон Дьяков (режиссёр мультфильма «БоксБалет») Марина Александрова © ИА REGNUM

Уточняется, что академия киноискусств и наук расширила число приглашений по вступлению в организацию до 397 деятелей культуры, отличившихся своим вкладом в кинематограф.

Всего приглашения в текущем году получили представители 53 стран и территорий, из них 71 номинант на «Оскар» и 15 уже награждённых этой премией киноакадемии. Режиссёр Дьяков был в числе претендентов на награду киноакадемии в текущем году со своим короткометражным анимационным фильмом «Боксбалет», но в итоге обладателем премии стал Альберто Мьельго со своей работой «Стеклоочиститель».

Российский режиссёр-мультипликатор Дьяков создал около десяти работ, в том числе получившие высокую оценку знатоков кинематографа работы «Виват, мушкетёры!» (2017) и «Питон и сторож» (2015). Анимационный фильм «Боксбалет», повествующий о любви боксёра и балерины, был отмечен премией «Икар» и признан лучшим среди анимационных короткометражных фильмов на фестивале «Короче».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киноакадемия вручила Награду имени Джина Хершолта вручила американскому актёру, звезде кинофильма-трилогии «Назад в будущее» Майклу Дж. Фоксу за вклад в дело гуманизма.

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