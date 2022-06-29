Минск, 29 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Самый большой доход, задекларированный в Белоруссии за 2021 год — 33,1 млн белорусских рублей (около 699 млн российских рублей). Об этом сообщает министерство по налогам и сборам Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

В ведомстве уточняют, что такой доход задекларировал житель Минского района. Ему предстоит заплатить налог в размере 4,3 млн белорусских рублей (около 91 млн российских рублей).

Всего по республике за прошлый год предоставили 34 132 декларации. Почти по 24,7 тыс. деклараций начислили подоходный налог. К уплате в общей сложности насчитали 83,9 млн белорусских рублей (1 млрд 771 млн российских рублей).