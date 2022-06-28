Мадрид, 28 июня, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» готов платить 35-летнему центрфорварду мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луису Суаресу 3 миллиона евро в год.

Ailura Луис Суарес

По информации источника, Суарес также получит бонус в размере одного миллиона евро в случае победы в Кубке Либертадорес. Уругваец бесплатно перейдет в «Ривер Плейт» 1 июля 2022 года после истечения срока контракта с «Атлетико».

В прошедшем сезоне Луис Суарес принял участие в 35 турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.