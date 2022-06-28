Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Тайка Вайтити подтвердил, что он внесёт свой известный комедийный стиль в будущий фильм на основе франшизы «Звёздные войны». Интервью с режиссёром было опубликовано 28 июня на портале /Film.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

«Нет, я могу задать свой тон. Сейчас еще очень рано, потому что я… еще даже не закончил сценарий», — сказал Вайтити, когда ему задали вопрос о том, трудно ли ему будет включить в «Звёздные войны» комедийные элементы, которые присутствуют в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» и сериале «Чем мы заняты в тени». Режиссёр добавил, что сейчас он всё ещё пытается придумывать идеи к сценарию, который пока находится на этапе набросков.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в своём новом фильме Тайка Вайтити намерен расширить вселенную «Звёздных войн». Кинематографист дал понять, что он согласен с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в вопросе о том, что студии нужно создать «совершенно новую сагу».