Рим, , 23:38 — REGNUM «Севилья» предложила римскому «Лацио» 20 миллионов евро за трансфер 29-летнего испанского атакующего полузащитника Луиса Альберто. Об этом 28 июня сообщил журналист Николо Скира.

ФК «Лацио»

По информации источника, «орлята» намерены выручить с продажи Альберто большую сумму, так как в случае трансфера «Лацио» придется выплатить «Ливерпулю», бывшему клубу Альберто, 30% от суммы трансфера.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Луис Альберто принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами, десятью результативным передачами и получил пять желтых карточек.

Альберто выступает за «Лацио» с 31 августа 2016 года после перехода из «Ливерпуля» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего испанца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.