Бишкек, 28 июня, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Руководители 50 школ столицы Киргизии требуют привлечь к уголовной ответственности и оштрафовать на 1 млрд сомов (688 млн рублей) депутата республиканского парламента Балбака Тулобаева. Об этом сообщили в Ассоциации директоров общеобразовательных школ и дошкольных заведений.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Они написали на имя спикера законодательного собрания официальное заявление, в котором пожаловались на «голословные и заведомо ложные обвинения со стороны Тулобаева».

По словам глав общеобразовательных учреждений, парламентарий «безосновательно обвинил педагогов в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений».

«Выступая на заседании круглого стола «Образование и национальная безопасность», который проходил в парламенте Киргизии, председательствовавший на нем Балбак Тулобаев заявил, что в год около $20 млн (около 1,07 млрд рублей) в виде взяток идет в карманы директоров школ Бишкека. То есть якобы с каждого ребенка за зачисление берут по $500 (26,7 тысячи рублей)», — пояснили они причину своего негодования.

Авторы обращения отмечают, что если политик выступает со столь серьезными обвинениями и указывает конкретные размеры взяток, то это означает, что он располагает неопровержимыми доказательствами совершенных преступлений.

«Почему тогда он не направил соответствующие заявления и материалы в правоохранительные органы? В противном случае его действия могут быть квалифицированы как укрывательство особо тяжкого преступления», — подчёркивают они.

Директора столичных школ обратились к руководству страны с требованием привлечь депутата Тулобаева по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде трёх лет лишения свободы, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 1 млрд сомов (688 млн рублей).

Эти деньги руководители общеобразовательных учреждений предлагают направить на строительство 20 новых школ в столице Киргизии.