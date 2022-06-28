Бишкек, 28 июня, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, фигурантами которого стали бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов и ряд других политических деятелей.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Гособвинение просило признать подсудимых виновными и приговорить их к длительным срокам тюремного заключения.

Но в итоге суд оправдал всех обвиняемых, сославшись на отсутствие состава преступления, а также признал за ними право на реабилитацию.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и последующему уходу в отставку президента Сооронбая Жээнбекова и правительства.

Впоследствии правоохранительные органы обвинили в организации беспорядков и попытке насильственного захвата власти в стране экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова и других политиков.