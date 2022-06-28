Брюссель, 28 июня 2022, 22:42 — REGNUM Бельгийская полиция вскрыла деятельность нарколаборатории, производившей наркотические таблетки на территории военной базы США, хранящей ядерное оружие, сообщает 28 июня агентство France-Presse со ссылкой на бельгийскую прокуратуру.
По утверждению агентства, нарколаборатория была обнаружена в провинции Лимбург 22 июня на базе бельгийских ВВС в Кляйне-Брогель.
France-Presse утверждает, что с 1980-х годов на этой базе хранится ядерное оружие США, но военные это отрицают.
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