Брюссель, , 22:42 — REGNUM Бельгийская полиция вскрыла деятельность нарколаборатории, производившей наркотические таблетки на территории военной базы США, хранящей ядерное оружие, сообщает 28 июня агентство France-Presse со ссылкой на бельгийскую прокуратуру.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

По утверждению агентства, нарколаборатория была обнаружена в провинции Лимбург 22 июня на базе бельгийских ВВС в Кляйне-Брогель.

France-Presse утверждает, что с 1980-х годов на этой базе хранится ядерное оружие США, но военные это отрицают.

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