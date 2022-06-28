Нью-Дели, , 22:10 — REGNUM Четыре человека погибли в результате катастрофы вертолёта Sikorsky S-76 в Аравийском море у берегов Индии, сообщает 28 июня NDTV.

Песчаный берег Аравийского моря Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Вертолет потерпел крушение во время посадки на буровую платформу индийской нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited, расположенной в 111 км от Мумбаи.

В момент крушения на борту вертолета было семь пассажиров и два члена экипажа. Все были спасены, но позднее четверо из них умерли в больнице.

Причины крушения пока не выяснены.

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