Брюссель, 28 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Турецкое руководство 28 июня согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО, сообщили в пресс-службе альянса.

nato.int Финляндия и Швеция одновременно подали официальные письма с заявлением о вступлении в НАТО. 18 мая 2022

Сейчас готовится церемония подписания соглашения между Турцией, Финляндией и Швецией. Также состоится пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, когда Финляндия и Швеция — до сих пор формально нейтральные страны — решили вступить в НАТО под предлогом неспокойной обстановки из-за Украины, Турция выступила противницей этих планов.