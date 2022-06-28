Вашингтон, 28 июня, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В Сеть выложили дебютный трейлер фильма «13 жизней». Об этом сообщил портал Film.ru 28 июня.

Кадр из трейлера Вигго Мортенсен в фильме «13 жизней»

В представленном ролике рассказывается об операции по спасению футбольной команды, застрявшей в одной из пещер Таиланда из-за наводнения. Главные роли в картине исполнили Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл, Джоэл Эдгертон и Том Бейтман.

Напомним, премьера «13 жизней» намечена на 18 ноября 2022 года. Показывать ленту будет Prime Video.