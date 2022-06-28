Бухарест, , 19:53 — REGNUM Представители Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Румынии лишили депутатской неприкосновенности известного румынского политика, бывшего министра сельского хозяйства страны Адриана Чесною. Об этом 28 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Здание румынского парламента Britchi Mirela

Соответствующее решение было принято на очередном заседании высшего законодательного органа Румынии. Согласно официальной информации, за снятие с Чесною действующих привилегий и полномочий проголосовал 251 нардеп, против — 25.

Напомним, ранее представители Антикоррупционного комитета Румынии возбудили против Чесною уголовное дело. Экс-министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств.

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