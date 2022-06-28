Донецк, 28 июня 2022, 19:27 — REGNUM Граждане РФ, не имеющие украинских паспортов, могут проехать на территорию Херсонской области только по согласованию с военно-гражданской администрацией, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как сообщалось, мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан. На своём посту он вёл подрывную деятельность, саботировал работу медиков, работников образования и коммунальных служб.
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