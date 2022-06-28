Донецк, 28 июня, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Граждане РФ, не имеющие украинских паспортов, могут проехать на территорию Херсонской области только по согласованию с военно-гражданской администрацией, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Граждане России, если они на самом деле сегодня не зарегистрированы или не имеют украинских паспортов, они проехать на территорию Херсонской области не могут. Только с согласованием с военно-гражданской администрацией. То есть с обоснованием своего визита на территорию Херсонской области», — рассказал Стремоусов.

Как сообщалось, мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан. На своём посту он вёл подрывную деятельность, саботировал работу медиков, работников образования и коммунальных служб.