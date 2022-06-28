Донецк, 28 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Украинский мэр Херсона Игорь Колыхаев обещал жителям Херсона, что украинские войска вскоре освободят город от «рашистов», саботировал работу медиков, работников образования и коммунальных служб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Смотрите, этот вопрос мы поднимали давно, говоря о том, что на территории города Херсон, который освобожден и денацифицирован, продолжает оставаться мэр города Игорь Колыхаев. Обыкновенный коммерсант, который на самом деле никогда вопросами города толком не занимался, потому что всегда его интересовала коммерческая сторона вопроса. Обыкновенный популист, который после начала специальной военной операции продолжал оставаться сначала в тени, а затем предпринял определённые действия, устраивая саботаж относительно медиков, работников образования и пытался всячески в оскорбительной форме относиться к военно-гражданской администрации, всячески обещал всем жителям Херсона, что вот-вот денацификация закончится, и все украинские войска освободят Херсон от «рашистов» , как он говорил. Это его заявление, и на самом деле, некоторых граждан Украины он убедил. Его не трогали. Его не трогали, он оперился и делал заявления, якобы смелые, но из-за угла. Понятно, что он пытался как-то сохранять лицо перед украинской властью, но немного, скажем так, перегибая палку, просто саботируя работу многих работников социальной сферы, обещая им, что «вы не спешите работать, не спешите налаживать жизнь в Херсоне, а украинские войска скоро освободят Херсон».

Некоторые социальные службы и работники воспринимали его как легитимного мэра. Но я скажу откровенно, благодаря такой лояльной форме отношений российской власти и военно-гражданской администрации никто его не трогал, но он начал просто, извините, перегибать палку, залезать на голову и фактически начал людям пудрить мозги, просто пудрить мозги про какое-то освобождение, что надо ждать, что вот-вот сейчас, украинские войска уже близко, освободят. И таким образом продолжал вносить смуту по-тихому, вёл деструктивный формат, дестабилизацию населения. То есть ему было плевать на жителей Херсона, на социальные группы, на то, что детям надо ходить в школу. Он всячески саботировал, как мэр, работу коммунальных предприятий. Что, в свою очередь, было для меня, как заместителя главы военно-гражданской администрации, непонятно. Почему этот человек продолжает в оскорбительной форме относиться к военно-гражданской администрации, в оскорбительной форме относиться к войскам Российской Федерации, которые защищают его и Херсон от нацистов и так далее. Поэтому, я считаю, что на самом деле его задержание это как итог, конечно же, наших претензий непосредственно к той ситуации, которая сложилась у нас», — сообщил Стремоусов.

Как сообщалось, украинский мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан.