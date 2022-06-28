Лос-Анджелес, США, , 18:57 — REGNUM Эрик Дэйн присоединился к актёрскому составу фильма One Fast Move. Об этом 28 июня пишет Deadline.

Эрик Дэйн Цитата из видеоинтервью для Esquire

Помимо Дэйна в картине сыграет Кей Джей Апа («Ривердейл»). Производством фильма займутся студии Gulfstream Pictures и Luber Roklin Entertainment — режиссёром и сценаристом выступит Келли Блац. По сюжету, с позором уволенный солдат (Апа) ищет своего отчуждённого отца (Дейн), чтобы помочь ему осуществить его мечту — участвовать в гонках на мотоциклах.

ИА REGNUM напоминает, что Эрик Дэйн известен благодаря роли в сериале «Эйфория» от HBO. Актёр сыграл Кэла Джейкобса, отца Нейта Джейкобса (Джейкоб Элорди).

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