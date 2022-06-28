Мумбаи, Индия, 28 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В Мумбаи (Индия) за ночь обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает 28 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Отмечается, что многие жители дома оказались под развалинами дома. Об этом сообщили официальные лица Индии.

Речь идет о здании в многолюдном пригороде в центральной части города, которое обрушилась около полуночи 27 июня.

В данные момент спасатели работают на месте происшествия, однако сильный дождь успел помешать их усилиям.

Причина крушения пока не установлена.

Напомним, ранее в июне в пригороде индийского города Мумбаи обрушился трехэтажный жилой дом, в результате чего погиб один человек.