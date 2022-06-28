Донецк, , 19:16 — REGNUM Украинский мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подтверждаю, его задержали сегодня. Мы не делаем события из какого-то либо задержания, мы не занимаемся терроризмом. Человека задержали в рамках действующего законодательства и руководства военно-гражданской администрации, которое усматривает в действиях товарища Колыхаева не просто саботаж, а деструктивные форматы по нанесению вреда жителям города Херсона. Поэтому на данном этапе ведется разбирательство», — заявил Стремоусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Гольмовский в ДНР