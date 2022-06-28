Москва, , 18:06 — REGNUM Правительство предлагает приостановить действие статьи Бюджетного кодекса, согласно которой доходы бюджета прогнозируются на основе законодательства, действующего на день внесения проекта закона о федеральном бюджете в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня, о такой поправке сообщил замминистра финансов Тимур Максимов при обсуждении в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам поправок ко второму чтению законопроекта о выплатах российского внешнего долга в рублях.

Госдума и экономика © ИА REGNUM

В первом чтении законопроект был принят на пленарном заседании 28 июня и приостанавливает до 1 января 2023 года действие положения Бюджетного кодекса РФ, предусматривающего, что обязательства Российской Федерации и региона, возникшие в результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.

«Приостановка данной нормы позволит при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на трехлетний период учесть те изменения налогового законодательства, которые еще находятся в стадии разработки, в том числе, в нефтегазовой сфере», — сказал замглавы Минфина.

Глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия») предложил рассмотреть законопроект во втором и третьем чтении 30 июня.

«Ситуация меняется, и сейчас нам сказать, что мы можем заморозить ситуацию на три месяца что правительство формирует бюджет, наверное, было бы некорректно», — пояснил он.