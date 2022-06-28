Вашингтон, 28 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Контрактное управление Сухопутных войск США объявило тендер на поставку 10 тыс. приборов ночного видения, предназначенных для передачи Украине, сообщает 28 июня агентство RT со ссылкой на сайт ведомства.

Ночное видение

Заказчиком указано Управление по делам обеспечения безопасности Командования связи и электроники (CECOM SAMD), которое занимается поставками приборов ночного видения для сателлитов США, в число которых включена Украина.

В описании тендера уточняется, что CECOM SAMD ищет компании, «способные осуществить поставку до десяти тысяч коммерческих приборов ночного видения AN/PVS-14 и принадлежностей к ним из расчёта 500 шт. в месяц».