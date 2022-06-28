Бухарест, 28 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Парламент Румынии окончательно ратифицировал декларацию о стратегическом партнерстве с США. Об этом 28 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Pixabay.com Флаг Румынии

Согласно официальной информации, соответствующий документ предусматривает предоставление Бухарестом Вашингтону дополнительных преференций в политике и экономике Румынии.

«Мы подтверждаем свою решимость сохранять тесные контакты и координацию с Соединенными Штатами в их желании поддерживать международный порядок, основанный на правилах, который необходим для мира и безопасности во всем мире», – говорится в заявлении высшего законодательного органа Румынии.

Предполагается, что в ближайшее время свою часть документа подпишут представители США.

Напомним, предварительное соглашение о взаимодействии двух стран было подписано еще в 1998 году. До недавнего времени Соединенные Штаты отказывались рассматривать вопрос о выделении Румынии дополнительных финансовых средств в рамках программ НАТО.