Берлин, 28 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Присутствие президента России Владимира Путина на грядущем саммите G20 исключают в Индонезии. С таким заявлением выступил 28 июня премьер-министр Италии Марио Драги в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По итогам саммита G20 (проходил в Германии), глава итальянского правительства сказал, что знает от индонезийского президента Джоко Видодо: Путин «не приедет». Вероятно, российский лидер примет участие в саммите по видеосвязи.

Драги добавил, что и прошлый саммит G20 прошёл без личного участия Путина: президент России тогда, в октябре 2021 года, выступал по видеосвязи. Напомним, что на тот момент ещё была актуальна тема пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России – страны «Группы двадцати» официально приглашён на саммит G20, который в середине ноября пройдёт на Бали. Формат его участия пока не оглашался.