Берлин, 28 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Присутствие президента России Владимира Путина на грядущем саммите G20 исключают в Индонезии. С таким заявлением выступил 28 июня премьер-министр Италии Марио Драги в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин

По итогам саммита G20 (проходил в Германии), глава итальянского правительства сказал, что знает от индонезийского президента Джоко Видодо: Путин «не приедет». Вероятно, российский лидер примет участие в саммите по видеосвязи.

Драги добавил, что и прошлый саммит G20 прошёл без личного участия Путина: президент России тогда, в октябре 2021 года, выступал по видеосвязи. Напомним, что на тот момент ещё была актуальна тема пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России страны «Группы двадцати» официально приглашён на саммит G20, который в середине ноября пройдёт на Бали. Формат его участия пока не оглашался.