Болонья, Италия, 28 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Мэр итальянского городка Кастенназо Карло Губеллини предложил запретить парикмахерам повторно мыть голову клиентам после стрижки, передают национальные СМИ 28 июня.

TheJadedEye Парикмахер

Градоначальник уверен: это позволит сохранить «многие тысячи литров воды», что важно в нынешней сложной ситуации.

Как сообщалось ранее, проблемазасухизатронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.