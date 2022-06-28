Рим, 28 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Возбуждены четыре уголовных дела по фактам угроз в адрес министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы, передают национальные СМИ 28 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Злоумышленники направляли министру сообщения и угрожали тюрьмой, смертью и убийством близких за те «смерти», в которых якобы виновен сам Сперанца (вероятно, речь идет о карантине, ограничениях и кампании вакцинации от коронавируса).

Перед судом предстанут четверо мужчин в возрасте от 36 до 56 лет.