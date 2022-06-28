Рим, 28 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Внутреннее правило итальянской популистской партии «Движения 5 звезд» о том, что избранные от партии депутаты занимают свои должности не более двух сроков, должно сохраниться, заявил 28 июня основатель «Движения» актер Беппе Грилло.

Niccolò Caranti Беппе Грилло

Правило было введено вскоре после основания партии для обеспечения «сменяемости рядом» и предотвращения превращения «Движения» в часть истеблишмента.

В последние годы представители популистов все чаще говорят о необходимости пересмотреть данную норму.