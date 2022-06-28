Рим, 28 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Роль парламента Италии в принятии решений о поставках оружия в Киев должна быть «центральной», заявил 28 июня спикер нижней палаты Роберто Фико.

Presidente.camera.it Роберто Фико

Парламентские партии представляют граждан страны, а потому принимать такие решения должны не только министры, но и депутаты.

Парламент Италии регулярно утверждает декреты правительства о «поддержке Киева», при этом у депутатов нет сведений о том, какого рода оружие направляет Италия.