Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Отправиться в Бухару из Санкт-Петербурга можно с помощью нового авиарейса. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Рейсы из Петербурга во всемирно известный город Узбекистана запустила авиакомпания Qanot Sharq. Самолёты будут вылетать из Северной столицы по вторникам в 2:00 (по московскому времени), а прибудут в Бухару в 08:30 (по местному времени).

Пассажиров будут доставлять на самолётах Airbus A320, вместимость которых составляет 174 человека.

Отметим, что Бухара интересна своей древней архитектурой и историей. Здесь много веков назад проходил маршрут Великого Шелкового пути.