Москва, 28 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Вероятность того, что майнинг криптовалюты на видеокартах будет сокращаться, в настоящее время очень велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил главный сотрудник научной лаборатории «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Судаков. Так он прокомментировал информацию о том, что падение котировок криптовалют обернулось в РФ снижением стоимости видеокарт.

Криптовалюта

«Спрогнозировать дальнейшее понижение цен проблематично, — сказал Судаков. — Тут не только проблема цен, но и санкционные риски. Официально NVIDIA прекратила поставки. А «серые» поставки могут столкнуться с проблемами. Поэтому пока карты есть, имеет смысл их покупать. Крипторынок всегда был очень волатильным. Произошедшее падение — не первое, и в будущем они тоже возможны. Вложения [в криптовалюты] имеют смысл, если рассматривать достаточно большой временной период. Год и более».

Как подчеркнул эксперт, перспективы у криптовалют в будущем хорошие, так как этот рынок слабо подвержен санкционным рискам и государственному регулированию.

«А цена видеокарт сильно коррелирует с ценой криптовалют. И прежде всего это «эфир» (имеется в виду криптовалюта Ethereum — прим. ИА REGNUM), — сказал Судаков. — Сейчас велика вероятность сокращения от майнинга «эфира» на видеокартах в связи с переходом к новой модели работы, где вместо майнеров транзакции будут гарантировать стейкхолдеры — владельцы больших сумм эфира. Это тоже сдерживает рост цен на видеокарты».

Напомним, что ранее появились данные о том, что цена видеокарт на российском рынке снизилась за последние три месяца в среднем на 40%.