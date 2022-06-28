Ростов-на-Дону, 28 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Зоопарк Ростова-на-Дону сообщил о пополнении в семье лошадей Пржевальского. За жеребёнком ухаживает мама, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зверинца 28 июня.

Vk.com/rostov_zoo_official Жеребёнок лошади Пржевальского

«Сейчас жеребёнок питается материнским молоко, но он уже начинает повторять за старшими сородичами и пробует их еду. Он находится в вольере вместе с родителями», — уточнили в пресс-службе.

Vk.com/rostov_zoo_official Пополнение в семье лошадей Пржевальского

ИА REGNUM напоминает, что лошадь Пржевальского вошла в число 11 видов животных, считающихся вероятно исчезнувшими в России. Они отнесены к нулевой категории редкости, то есть в природе вымерли последние представители этого вида.