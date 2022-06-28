Симферополь, 28 июня 2022, 14:58 — REGNUM Республика Крым в наибольшей степени по сравнению с другими регионами пострадала от снижения туристического потока, запланированных показателей достичь в этом году не удастся. Об этом сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 28 июня.
Он пояснил, что получает множество обращений от предприятий турсферы, и в ближайшее время планируется выработать предложения по мерам поддержки для туроператоров, отельеров, предприятий общепита.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в десять российских аэропортов, в числе которых и аэропорт Симферополя. Запрет действует с 24 февраля, продлён до 6 июля.