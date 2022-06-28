Петербургская чиновница признала фигурку Моторолы «пропагандой милитаризма»
Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Чиновники на местах не желают осознавать ситуацию, в которой находится Россия, и пытаются помешать процессу воспитания патриотизма у молодежи на примерах мужества и доблести защитников Донбасса, как ополченцев, так и российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал Герман Владимиров, руководитель социальных проектов просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец».
Этот центр 26 июня организовал выставку «Мариуполь — битва за русский мир» в рамках музыкального фестиваля «День русской славы» в Пушкине. В ходе фестиваля представители районной администрации и оргкомитета фестиваля потребовали удалить из экспозиции символы и экспонаты, имеющие отношение к спецоперации России на Украине и борьбе Донбасса с украинским неонацизмом.
Читайте об этом: На фестивале в Пушкине срывали знаки Z в экспозиции, посвященной Донбассу
Владимиров рассказал подробности инцидента на фестивале в Пушкине, где также были представлены, предметы, доставленные из Донбасса, в том числе обезвреженное оружие киевских боевиков и его макеты.
Герман Владимиров также отметил сомнительную позицию кураторов фестиваля, которые в течение дня требовали то снять, то перевесить афишу экспозиции о сражении за Мариуполь и буквы Z на шатре, ссылались на недовольство то администрации, то других участников фестиваля, а теперь, когда разразился скандал, всячески пытаются уйти от ответственности.
От организаторов экспозиции «Мариуполь — битва за русский мир», помимо символики, потребовали убрать все макеты оружия. Владимиров отметил, что экспонаты, представленные в Пушкине, ранее уже были показаны в здании правительства Ленинградской области на выставке «Под знаменем Победы», которую открывал губернатор Александр Дрозденко. «Приезжал ОМОН, всё у нас проверяли… Нет, убрать и всё», — рассказал собеседник агентства о позиции чиновников.
По словам Владимирова, у него и его единомышленников в связи с инцидентом есть претензия не к городскому комитету по культуре, который согласовал проведение и формат фестиваля «День русской славы», а к чиновникам на местах, которые «видимо не понимают, что происходит у нас в стране, оторваны от реальности».
«От этих местных чиновников неприкрыто веяло тем, что «молодежь и патриотизм — это разные вещи». Мол, не надо нашей молодежи вливать «негатив» в голову. Негатив! , — возмущен Владимиров. — Пусть лучше пичкают нашу молодежь Бэтменами, «человеками-пауками» и тому подобным».
По словам Владимирова, в планах у «Ленинградского Добровольца» — совместные проекты с Музеем артиллерии и Музеем политической истории. «Они у нас давно уже просят экспонаты, и возможно в августе мы что-то будем им официально передавать», — резюмировал он.