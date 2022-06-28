Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Чиновники на местах не желают осознавать ситуацию, в которой находится Россия, и пытаются помешать процессу воспитания патриотизма у молодежи на примерах мужества и доблести защитников Донбасса, как ополченцев, так и российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал Герман Владимиров, руководитель социальных проектов просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец».

Andrew Butko Моторола

Этот центр 26 июня организовал выставку «Мариуполь — битва за русский мир» в рамках музыкального фестиваля «День русской славы» в Пушкине. В ходе фестиваля представители районной администрации и оргкомитета фестиваля потребовали удалить из экспозиции символы и экспонаты, имеющие отношение к спецоперации России на Украине и борьбе Донбасса с украинским неонацизмом.

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Владимиров рассказал подробности инцидента на фестивале в Пушкине, где также были представлены, предметы, доставленные из Донбасса, в том числе обезвреженное оружие киевских боевиков и его макеты.

«У нас всё было достаточно просто сделано: по одной стороне — трофеи противника, доказательства присутствия наёмников из стран НАТО, соответствующие документы, предметы их снаряжения. По другой стороне — всё, что касается наших героев.

Боголюбова (замглавы администрации Пушкинского района, — прим. ред.), когда зашла к нам в шатёр, она первым делом «докопалась» до трофеев. Якобы мы занимаемся чуть ли не «пропагандой нацизма» — в такую «обёртку» ею было завёрнуто. Потребовали, чтобы мы убрали символику «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя у нас стояли волонтёры, которые предупреждали, что все представленные организации (со стороны киевских силовиков) являются в России запрещенными.

Но больше всего меня поразило другое. Когда она увидела маленькую фигурку Моторолы (командир батальона НМ ДНР «Спарта» Арсений Павлов («Моторола»), убит в Донецке 16 октября 2016 года украинскими террористами, — прим. ред.) с автоматом, она сказала, что вот, у него автомат в руке, это является пропагандой милитаризма и оружия. Я, честно говоря, от этого впал в ступор и не знал, что ответить».

Герман Владимиров также отметил сомнительную позицию кураторов фестиваля, которые в течение дня требовали то снять, то перевесить афишу экспозиции о сражении за Мариуполь и буквы Z на шатре, ссылались на недовольство то администрации, то других участников фестиваля, а теперь, когда разразился скандал, всячески пытаются уйти от ответственности.

От организаторов экспозиции «Мариуполь — битва за русский мир», помимо символики, потребовали убрать все макеты оружия. Владимиров отметил, что экспонаты, представленные в Пушкине, ранее уже были показаны в здании правительства Ленинградской области на выставке «Под знаменем Победы», которую открывал губернатор Александр Дрозденко. «Приезжал ОМОН, всё у нас проверяли… Нет, убрать и всё», — рассказал собеседник агентства о позиции чиновников.

По словам Владимирова, у него и его единомышленников в связи с инцидентом есть претензия не к городскому комитету по культуре, который согласовал проведение и формат фестиваля «День русской славы», а к чиновникам на местах, которые «видимо не понимают, что происходит у нас в стране, оторваны от реальности».

«От этих местных чиновников неприкрыто веяло тем, что «молодежь и патриотизм — это разные вещи». Мол, не надо нашей молодежи вливать «негатив» в голову. Негатив! , — возмущен Владимиров. — Пусть лучше пичкают нашу молодежь Бэтменами, «человеками-пауками» и тому подобным».

По словам Владимирова, в планах у «Ленинградского Добровольца» — совместные проекты с Музеем артиллерии и Музеем политической истории. «Они у нас давно уже просят экспонаты, и возможно в августе мы что-то будем им официально передавать», — резюмировал он.