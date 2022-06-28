Москва, 28 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Западная Европа выбирает сомнительный путь дефицита энергоресурсов. При этом ей уже в ближайшие 10 лет стоит забыть о декаборзанизации экономики, сокращении выбросов парниковых газов и философии ESG, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Энергетический кризис набирает обороты во Франции, Германии, Нидерландах и многих других странах ЕС. Эффект домино для газового кризиса будет очень шоковым и мгновенным.

И связан он не только с сегодняшней санкционной риторикой западных соседей в адрес России. Уже порядка 15 лет регуляторные «инновации» и законодательная среда на глазах набирали токсичность и угрозы для российских поставщиков энергоресурсов. Россию через различные энергопакеты и другие правовые акты пылись сделать чуть ли не газовой рабыней Европы.

Но всему есть предел. В I полугодии 2022 года поставки российского газа в ЕС упали в два раза, цены выросли почти в четыре. Россия меньше поставляет и больше зарабатывает.

Стоимость одной тысячи кубометров голубого топливо уверенно превышает $1400, нефть торгуется выше $110, цены на уголь превысили $400. Рост цен на энергоресурсы будет затяжным на фоне обострения конкуренции на мировых рынках.

Вот почему принятые правила ЕС по заполнению газохранилищ к 1 ноября на 80% ровным счетом говорят о дальнейшей напряженности на рынке энергоресурсов.

Вполне вероятно, Россия продолжит снижение поставок газа европейским соседям. Качество жизни граждан ЕС и самочувствие бизнеса продолжит заметное снижение», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газовый кризис в любой из стран ЕС спровоцирует «эффект домино», заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

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