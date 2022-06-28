Москва, 28 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Заявления, подобные тому, что сделал бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис, являются политическим заказом, их можно сравнить с поведением баранов-провокаторов. Об этом 28 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом России, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

«Есть такое понятие, оно, может быть, очень бытовое, но я его приведу, потому что это очень репрезентативно и показательно в данном случае. Вы, наверное, слышали, есть такой «баран-провокатор» в каждой отаре. Вот здесь то же самое: это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже той единично-конструктивной или сохраняющей свои интересы европейской повестки, которые позволяют себе подобные высказывания», — сказала Захарова.

Она добавила, что они позволяют они себе такие высказывания, потому что есть политический заказ, а не потому, что они так считают.

По её словам, этот политический заказ обслуживает не европейские, а американские интересы.