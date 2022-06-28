Берлин, 28 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», заявил 28 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«Мы также уже обсудили (на саммите G7) восстановление, для этого выделены средства, но самое важное — мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и… ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», — сказал Шольц на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что странам Группы семи необходимо принимать жёсткие решения, чтобы поддержать Киев.

Читайте также: Шольц: для поддержки Украины нужны жёсткие решения