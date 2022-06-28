Москва, 28 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности подписал президент Владимир Путин. Отмечать праздник будут 8 июля, текст документа опубликован 28 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Петру и Февронии

День семьи, любви и верности, следует из указа, установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Указ президента вступил в силу в день подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, российский праздник День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Главные торжества традиционно проходят в городе Муроме Владимирской области.