Москва, 30 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. 6 июля в 11:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Китайское сопротивление как фактор Великой Победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

Тема Азиатско-Тихоокеанского театра военных действий остается малознакомой для отечественной патриотической общественности. Между тем крупный военный конфликт, связанный с варварской агрессией японского милитаризма против китайского народа и китайским сопротивлением этому вероломному нападению, является важной и интересной страницей военной истории, которая оказала существенное влияние на ход и исход всей Второй мировой войны. В отличие от европейских жертв гитлеровской экспансии, китайское руководство, армия и народ, оказавшись в крайне тяжелых условиях, не прекратили сопротивления и не сложили оружия, что отвлекло значительные силы агрессоров от других участков Дальневосточного ТВД. Военные действия, развернувшиеся в Китае, продолжались вплоть до Маньчжурской наступательной операции советской Красной армии в августе 1945 года и способствовали перемирию между КПК и Гоминьданом — главными силами внутреннего гражданского противостояния, обеспечив создание в Китае единого антияпонского фронта.

В круглом столе примут участие:

Колеров М. А. — к. и. н., главный редактор ИА REGNUM;

Демурин М. В. — политический обозреватель ИА REGNUM;

Зимонин В. П. — д. и. н., член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор Военного Университета и Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ);

Кошкин А. А. — д. и. н., председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM;

Павленко В. Б. — д. п. н., политический обозреватель ИА REGNUM;

Плотников А. Ю. — д. и. н., член Научного совета РВИО, профессор МГЛУ;

Тавровский Ю. В. — председатель совета экспертов Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития

и другие эксперты.

Приглашения к участию в круглом столе направлены в посольства Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Монголии, Республики Корея.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 11:00, регистрация участников с 10:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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