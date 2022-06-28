Москва, 28 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 28 июня опубликовал координаты мест проведения саммита НАТО.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

В испанском Мадриде открывается саммит НАТО, на который соберутся представители всех стран альянса, а также их партнёры и возможные кандидаты.

Рогозин опубликовал спутниковые снимки мест, где состоится мероприятие, а также указал точные географические координаты. Эти сведения используют Воздушно-космические силы России при нанесении ракетных ударов.

«Пока представители 30 стран альянса, а также партнёры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов. Заодно даём координаты объектов», — написал Рогозин в личном телеграм-канале.

Глава Роскосмоса уточнил, что информация публикуется «на всякий случай».