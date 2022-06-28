Ижевск, 28 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. До настоящего момента вдоль магистралей в Ижевске покос травы выполнен на 70%. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в своем telegram-канале.

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«Задача у дорожников — завершить магистрали до 6 июля, весь первый цикл (включая межкварталки) — до 15 июля. В приоритете – треугольники видимости при выездах с второстепенных дорог», — добавил мэр.

Контракты с недобросовестными подрядчиками расторгнуты в трех районах города из пяти.

«Сейчас покошена только треть от общей площади территории, где такая работа должна производиться по контрактам», — отметил Бекмеметьев.

Идет процедура заключения новых контрактов, сейчас идут работы по разовым контрактам — эти работы должны быть завершены до конца июля.

«Меньше всего нареканий — к работе управляющих компаний. С весны зафиксированы всего 12 нарушений по покосам», — заключил глава Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, на аппаратном совещании, которое провел глава Удмуртии Александр Бречалов, обсуждались проблемы, о которых сообщают жители республики, в том числе ижевчане. Много вопросов у жителей города возникает по поводу нескошенной травы.

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