Ижевск, 27 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. На аппаратном совещании, которое провел глава Удмуртии Александр Бречалов, обсуждались проблемы, о которых сообщают жители республики, в том числе ижевчане. Много вопросов у жителей Ижевска возникает по поводу нескошенной травы.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Трава под солнцем

Мэрия города ранее расторгла договор с нерадивым подрядчиком, ожидается, что новый контракт будет заключен в течение 10 дней, а работы возобновятся до 15 июля. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев пояснил, что сейчас наиболее критичные участки отрабатываются через малые закупки.

«В середине июля у нас в самых некритичных местах будут джунгли», — высказался Бречалов, отметив неудовлетворительную работу ижевских хозяйственников.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой глава Удмуртии призывал чиновников лично выходить на уборку снега в тех местах, где техника не успевала чистить. При этом Бречалов заметил, что, когда снега нет, под окнами целую ночь трактор что-то «гоняет», непонятно, что метет, и то же самое говорят жители.