Эль-Кувейт, , 14:14 — REGNUM Министерство внутренних дел Кувейта приняло решение о временном прекращении выдачи туристических и трудовых виз иностранцам. Об этом 28 июня сообщает официальное информационное агентство KUNA со ссылкой на заявление ведомства.

Кувейт Xiquinho Silva

Отмечается, что выдача виз иностранцам не будет производиться «до дальнейшего уведомления». По данным журналистов агентства, решение было принято из-за того, что власти страны разрабатывают новую систему въездных документов и механизм по их выдаче.

«Управление по вопросам миграции прекратило выдачу въездных виз. Ведомство разрабатывает новую правовую базу и механизм регулирования выдачи «виз» в интересах своего дальнейшего развития», — говорится в заявлении МВД Кувейта.