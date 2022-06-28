Таллин, 28 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Стоимость природного газа выросла в Эстонии до 130 евро за мегаватт-час и как минимум до конца 2022 года цены не снизятся. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио страны ERR со ссылкой на мнение представителей местного газового рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В апреле 2022 года цена на природный газ держалась в стране на уровне 100 евро за мегаватт-час, а в мае упала ниже 90 евро. Однако после того как государственная российская компания «Газпром» в середине июня сократила поставки газа в Европу, цены начали стремительно расти.

«Рынок в этом смысле очень встревожен, в ближайшее время также начнется ремонт «Северного потока», и, конечно, возникают опасения, заработает ли он снова. Для нас это в первую очередь означает более высокие цены», — сказал член правления занимающегося продажей энергии предприятия Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

Крупнейший эстонский поставщик газа Eesti Gaas сможет обеспечить клиентов газом, хотя и по повышенным ценам, сообщил член правления предприятия Рауль Котов. Eesti Gaas постепенно заполняет газом хранилища. По оценке Котова, этой осенью природный газ будет стоить 120-130 евро за мегаватт-час.

«Прошлой осенью в отопительный период газ стоил 130 евро за мегаватт-час, но до событий на Украине дефицит газа не был таким большим. Но надеемся справиться. Также надеемся на терминал в порту Палдиски (его планируют построить в конце осени — ИА REGNUM), это как гарантия», — сказал Котов.

Газа не хватает во всей Европе, и в некоторых странах составляются планы по сокращению потребления, напомнили эстонские эксперты. Беспокойство у них вызывает и то обстоятельство, что в конце мая провалилась первая попытка госзакупки газа на внешних рынках. Готовится новый тендер. Если и эта попытка закончится неудачно, то придется искать в срочном порядке новые решения.