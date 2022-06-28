Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Развитие цифровых технологий позволили человечеству подойти к созданию новой, цифровой среды обитания. Пространство, где человек сможет воплощать свои фантазии и мечты в реальность. Человечество получит инструменты способные сделать сказку — былью, сон-явью, ощутить, буквально пощупать иллюзию. Этот новый чудный мир сотрёт грань между искусством и реальностью, само пространство станет искусством. Мы на пороге открытия новых мета миров, которые объединяются в создаваемую человеком мета-вселенную.

АРТСИ Белкина Елена Николаевна Исполнительный директор фонда АРТСИ

О новом виртуальном мире, об искусстве и технологиях в нем, которые должны помочь человеку соединить реальный мир и виртуальный мы поговорим с Исполнительным директором Фонда развития и поддержки современного искусства «АРТСИ» Еленой Белкиной. С ней я побеседовал после лекции фонда, проходившей в рамках Санкт-Петербургской ярмарки современного искусства «1703».

Максим Рева: Елена, из вашей лекции я понял, что мета-вселенная как один огромный цифровой мир не сформировалась?

Елена Белкина: Да, это так. Сейчас, говоря языком астрономов, мы переживаем начало большого виртуального взрыва, который станет основой, толчком развития, того, что мы называем мета-вселенной. Пока, зарождающаяся вселенная является неполной. Между различными продуктами и услугами, которые в настоящее время рекламируются как мета-вселенная, нет операционной совместимости. Это происходит не потому, что в каком-то из этих предложений есть недостаток, а в связи с тем, что нет стандарта для взаимодействия. Поэтому все существующие технологии и приложения, которые сегодня называют мета-вселенной, на самом деле, являются предварительными, вдохновленными ею решениями или мета-мирами.

Максим Рева: И как много этих мета-миров и какие они?

Елена Белкина: Точно сказать сложно. Развитие мета-вселенной идёт несколькими условными путями: первый, американский корпоративный это мета миры Мета или Мэшь, второй, китайский Xi Rang и Teucent и третий, небольшие мета-пространства, созданные с использованием различных стандартов. Эти мета-пространства создаются как корпорациями для решения своих собственных технологических нужд, так и группами отдельных энтузиастов. Сильным драйвером для развития мета вселенных являются игры.

Максим Рева: Но ваш фонд занимается поддержкой и развитием современного искусства, какое отношения эта деятельность имеет к новым виртуальным технологиям?

Елена Белкина: Дело в том, что сам виртуальный мир, это уже порождение искусства. Всё, что вы увидите вокруг себя в мета-пространстве, это произведения искусства архитекторов, дизайнеров, скульпторов и художников. В настоящие время цифровое искусство представляют на двухмерных мониторах, что значительно уменьшает его восприятие. Мета-пространство позволят в полном объёме, визуально и даже тактильно ощутить новое искусство. Произведения искусства начнут парить в воздухе, двигаться, изменять свою форму. Художники получат безграничные, независящие от гравитации и законов физики возможности реализации своих фантазий.

Максим Рева: Однако, кроме цифрового искусства, представленной, в том числе, вашей коллекцией виртуальных скульптур, вы продемонстрировали разрабатываемый при вашем участии девайс — мио-кисть. Это же как-то не очень похоже на искусство?

Елена Белкина: В процессе наших исследований и экспериментов с виртуальной реальностью совместно Российской Академии Наук мы пришли к выводам, что необходимы девайсы, инструменты, которые бы позволили упростить работу человека в виртуальном пространстве с одной стороны, а с другой стали бы инструментом-мостиком между реальным миром и мета-вселенной. Таким девайсом нам представляется мио-мышь или мио-кисть, который позволяет управлять как виртуальными объектами, так и физическими, например, умным домом, дроном, роботом. В виртуальном же пространстве такой девайс упрощает работу с объектами, в том числе и для художников.

Максим Рева: А, разве не существуют схожие девайсы для работы в виртуальном пространстве? Например, те же перчатки, которые могут передать тактильные ощущения.

Елена Белкина: Да, верно есть. Однако, всё что сейчас представлено на рынке стоит дорого и усложненно в использовании. К примеру, упомянутые Вами перчатки сложны в использовании, чтобы войти в мета-вселенную, их надо надевать со всеми их проводами. Наш браслет можно просто носить как фитнес-трекер, используя его для огромного количества действий: общение с компьютером, с умным домом, с сейфом и в мета-вселенной. А использования его с разрабатываемыми нейро-обручом и айт-трекером (прибор, считывающий движения глаз) девайс превращается в универсальный инструмент цифрового мира человека будущего.

Максим Рева: Ваш фонд «АРТСИ» занимается искусством и на своей лекции вы презентовали коллекцию трёхмерных скульптур для мета- вселенной. Фонд сам также намеривается войти в мета пространство?

Елена Белкина: Мы исследуем и экспериментируем с виртуальной реальностью. Сейчас мы готовим кросс-платформу, которая будет включать пространство для обучения 3D скульптингу и Мета-галерею, где будут выставлены произведения художников. Работая над проектом, мы столкнулись со многими проблемами, в том числе с совместимостью между мета-мирами и возможностью коммерции в них, которые мы сейчас решаем. Но если отойти от технических проблем и полностью погрузиться в искусство, то мы видим, как расширяется фантазия художника в новом дивном мире.

Максим Рева: Вы говорили, что всю мета-вселенную можно рассматривать как произведение искусства. Художники, архитекторы дизайнеры получат пространство с неограниченными возможностями для их фантазии. Означает ли это, что миру потребуется ещё больше людей творческих профессий?

Елена Белкина: Мета-мир, с точки зрения социальных процессов, мало чем будет отличаться от реального мира. Точно так же спрос на искусство будет завесить от многих факторов. И художники получившие художественное образование будут иметь преимущество. С другой стороны, наша коллекция создана не лириками, а физиками — людьми по своей основной специальности имеющими далёкое отношение к искусству. Думаю, что мета-мир сможет раскрыть творческий потенциал многих людей на земле, принимавших участие в ее создании. А вот какая это будет мета-вселенная- зависит от их образования и духовности.

Максим Рева: Наш разговор проходит на Санкт-Петербургской ярмарке искусства «1703», каково ваше впечатления от современного российского искусства, как его поддерживать и развивать?

Елена Белкина: Если говорить кратко, то самая большая проблема российского современного искусства — это его вторичность перед Западом. Последние 30 лет мы фактически отдали на откуп западным институциям наших художников. По нашим данным 70 процентов грантов финансировали внешние агенты. В результате художники были вынуждены копировать приходящие оттуда радужные тенденции, даже порою не понимая того, что они творят. К сожалению, государство мало поддерживает художников. Но при этом государство расходует огромные средства на обучение специалистов высокого уровня, у нас одна из лучших академических школ мира, а на выходе не предоставляет возможностей самореализации и заработка. Постсоветские творческие союзы озадачены бесконечным имущественными спорами и не формируют актуальных повесток. В результате мы получили искусство, которое не принимается обществом и является суррогатной копией западного искусства. Чиновники, того же Минкульта, особо не напрягают себя и поддерживают те же российские институции, которые финансируются Западом. При этом, по факту, расплодили пятую колонну, которая после 24-го февраля устроила «культурный» саботаж прекратив свою деятельность, отменив ярмарки и выставки.

Чтобы исправить ситуацию необходимо увеличивать финансирования культурных выставочных проектов, но при этом улучшать качество работы и повысить персональную ответственность тех чиновников и клерков, которые непосредственно принимают решения о финансировании и актуальности того или иного проекта. Кстати говоря, хорошим примером поддержки искусства является ярмарка, на которой мы сейчас находимся. Возможно, что некоторые участники не довольны тем, что у них мало продаж, так это только их проблемы. Не надо перекладывать свою работу на «фактически немых девочек» не способных давать компетентную информацию о предмете искусства, который они якобы представляют. К таким ярмаркам надо тщательно готовиться и будут результаты. Сама же ярмарка городу необходима, это показала очередь из желающих сюда попасть и очень хорошо, что такое мероприятие поддерживается одной из крупнейших российских корпораций. Нам необходима традиция поддержки культурных проектов со стороны бизнеса. Тот, кто инвестирует в культуру сегодня, инвестирует в будущее своей страны.

Максим Рева: Спасибо Вам за интересную беседу.